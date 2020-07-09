Пермь, , 07:05 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей Пермского края Анатолий Маховиков досрочно уходит с должности. Он становится генеральным директором «Кортрос-Пермь», сообщают СМИ.

Компания «Кортос-Пермь» занимается строительством жилья. По данным издания «Коммерсантъ», сейчас руководит компанией депутат Законодательного собрания Прикамья Николай Зуев, который перейдет на работу в структуры ГК «Кортос» в Екатеринбурге.

Добавим, Анатолий Маховиков был назначен уполномоченным по правам предпринимателей Пермского края в феврале 2019 года. До этого он являлся полномочным представителем губернатора в краевом парламенте.