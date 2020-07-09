Благовещенск, , 07:00 — REGNUM Учебные полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 под руководством командиров авиационных полков, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, прошли на Дальнем Востоке. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полётов, в которых принимали участие опытные пилоты и штурманы дальневосточного авиационного соединения дальней авиации, отрабатывались техника пилотирования в плотном строю, прорыв противовоздушной обороны и условного боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям противника. Комсостав авиационных полков также проверил выполнение инженерно-техническим составом нормативов по подготовке самолётов к вылетам.

Отмечается, что во время таких полетов опытный командный и инструкторский лётный состав авиационных полков привлекается для обучения молодого пополнения из состава выпускников 2019 и 2020 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели плановое воздушное патрулирование над Беринговым проливом, Чукотским и Охотским морями, а также над Тихим океаном. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Прикрытие российских «стратегов» у границ США обеспечивали истребители ВКС России Су-35 и МиГ-31.

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