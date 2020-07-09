Лондон, , 06:36 — REGNUM Санкции Великобритании в отношении иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего во время авиаудара в аэропорту Багдада, продолжат действовать даже после его смерти. Об этом говорится в сообщении британского министерства финансов.

Из опубликованного документа следует, что необходимость сохранения имени Сулеймани в санкционном списке продиктована тем, что счета генерала должны быть заблокированы во избежание ситуаций, когда его средствами может воспользоваться кто-то другой.

Как сообщало ИА REGNUM, Сулеймани был убит 3 января 2020 года на территории Ирака. Приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Свои действия в Вашингтоне объяснили тем, что Сулеймани якобы стоял за атакой на американские базы в Ираке и атакой на посольство в Багдаде.

Власти Ирана ищут причастных к этому убийству лиц, которые помогли американцам устранить командующего «Аль-Кудс».

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