Токио, , 06:36 — REGNUM В Японии бывшего сотрудника телекоммуникационной компаний Softbank Ютаку Араки признали виновным в краже секретных данных и, как предполагает следствие, передаче их сотрудникам торгпредства России. Об этом 9 июля сообщает агентство Kyodo.

Ютаку, который признал свою вину в желании «заработать немного карманных денег» приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой четыре года и денежному штрафу в размере 800 тыс. иен ($7,4 тыс.).

Напомним, 48-летний сотрудник японской телекоммуникационной компаний Softbank был задержан полицией за то, что в феврале 2019 года скачал с серверов компании некую информацию и якобы передал ее российскому торгпредству в Токио.

По свидетельству представителей компании, данная информация «не была строго конфиденциальной», а сам Араки «не имел права доступа к конфиденциальным данным». В компании также заявили, что провели внутреннюю проверку и не обнаружили следов несанкционированного доступа к своим системам извне, а в связи с произошедшим инцидентом Softbank принёс извинения «за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам».

Ранее посольство России в Японии в комментарии к этому событию выразило сожаление, что власти Японии присоединились к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».

Читайте ранее в этом сюжете: Новый вирус: «шпионское дело» в Японии