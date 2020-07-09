Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп якобы готов вывести американские войска из Южной Кореи и Японии, если эти страны не согласятся платить больше за размещение военнослужащих, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете «Санкэй».

"В отличие от всех прежних американских президентов Трамп действительно может принять решение о выводе войск», — заявил он.

Болтон также не исключил, что Трамп может снова встретиться лично с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы заработать политические очки перед президентскими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.