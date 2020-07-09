Челябинск, , 06:17 — REGNUM В Челябинской области «Российский общенародный союз» не сможет участвовать в выборах депутатов Заксобрания. Об этом сообщает облизбирком.

На заседании комиссии было принято решение отказать организации в заверении списков по единому округу. Основанием стало отсутствие необходимых для этого документов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего для участия в выборах документы сдали 13 партий. Выбирать депутатов южноуральцы будут 13 сентября.

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