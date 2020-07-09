Челябинск, , 06:09 — REGNUM В Челябинской области провести своих кандидатов на места депутатов регионального Заксобрания намерены представители 13 партий. Об этом сообщает облизбирком.

Среди них «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», ЛДПР, «Зелёная альтернатива», «За правду», «Яблоко», «Единая Россия», «Партия роста», «Родина», «Справедливая Россия», КПРФ, «Партия Возрождения России» и «Российский общенародный союз».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы назначены на 13 сентября. Избрать предстоит 60 депутатов, из них 30 — по партийным спискам.

Читайте развитие сюжета: «Российский общенародный союз» не допущен до челябинских выборов