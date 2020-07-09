Ханты-Мансийск, , 05:55 — REGNUM В Югре региональное отделение партии «Единая Россия» определилось со списком кандидатур на выборы губернатора ХМАО. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

Согласно процедуре, региональное отделение «Единой России» провело консультации с политическими партиями, не имеющими право самостоятельного представления кандидатур для избрания на должность главы региона.

«В консультациях приняли участие 11 непарламентских политических партий. Они предложили шесть кандидатур, и президиум регионального политического совета принял эту информацию к сведению», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Александр Зеленский.

В итоге обсуждений и голосования окончательно определены кандидатуры на выборы губернатора ХМАО. Это действующая глава региона Наталья Комарова, председатель думы Югры Борис Хохряков и глава города Урая Тимур Закирзянов.

Напомним, далее кандидатуры будут внесены для утверждения губернатору Тюменской области Александру Моору. Затем их рассматривает и утверждает президент России Владимир Путин. Окончательный выбор — за депутатами югорского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со своими списками определились на сегодня региональные отделения ЛДПР и «Справедливой России». Выборы губернатора ХМАО намечены на13 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Справедливороссы» Югры составили список кандидатов на выборы губернатора