Киев, , 05:41 — REGNUM Дополнительное заседание рабочей группы для решения вопросов безопасности в составе трёхсторонней контактной группы (ТГК) по урегулированию конфликта на Украине состоится 14 июля, сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Отмечается, что подготовке встречи предшествовало достижение предварительной договорённости в рамках парижского саммита «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) о разминировании 13 участков в зоне конфликта.

«Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ», — говорится в сообщении.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщал, что Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.

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