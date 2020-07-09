Киев, , 05:28 — REGNUM Киевские власти могут не рассчитывать на возвращение Крыма, поскольку сделали всё, что бы оттолкнуть от себя жителей полуострова, заявила 8 июля бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

«Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной», — сказала она.

Сейчас, по её словам, ситуация ухудшилась ещё сильнее, поскольку Киев отказал жителям Крыма в поставках воды.

Добавим, Украина обеспечивала порядка 85% снабжения полуострова пресной водой через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией водоснабжение было прекращено Киевом в одностороннем порядке.

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