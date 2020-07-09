Каракас, , 05:07 — REGNUM Тяжелейшая ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Бразилии является следствием безответственного безумия бразильского президента Жаира Болсонару, 8 июля написал глава Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

По словам венесуэльского лидера, поведение Болсонару не поддается контролю. Мадуро напомнил, как президент Бразилии недавно, выступая перед журналистами, подверг их угрозе заражения коронавирусом, зная о своем положительном результате теста на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии превысило до 1,7 млн. Страна находится на втором месте в мире по данному показателю после США.

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