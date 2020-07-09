Варшава, , 05:05 — REGNUM Компания PGNiG (Польша) перевела «Газпрому» $90 млн, которые сочла лишними при возврате российским холдингом $1,606 млрд, пишет 8 июля польский портал WNP со ссылкой на отчет компании.

Ранее глава PGNiG Ежи Квечиньский сообщал, что польская сторона по решению Стокгольмского арбитража получила больше, чем рассчитывала, а потому намерена вернуть переплаченные ей средства.

Напомним, в конце июня сообщалось, что «Газпром экспорт» перечислил польской компании PGNiG денежные средства, которые причитались ей к возврату в связи с решением Стокгольмского арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Польшу.

Читайте также: Суд Стокгольма присудил польской компании вернуть Газпрому $900 млн

Читайте ранее в этом сюжете: Польская PGNiG вернёт «Газпрому» $90 млн из $1,5 млрд, выплаченных по суду