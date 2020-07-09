Вашингтон, , 05:05 — REGNUM В США началась операция Legend по противодействию насильственным преступлениям. О её начале в первом городе — Канзас-Сити (штат Миссури) 8 июля объявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

«Операция Legend объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с шокирующим всплеском насилия… в таких городах, как Канзас-Сити, который переживает сейчас самое большое количество убийств в своей истории», — приводятся слова Барра в заявлении, опубликованном на сайте Минюста.

Отмечается, что с начала 2020 года в Канзас-Сити было совершено более 100 убийств, что уже на 40% превышает данные прошлого года.

Операцию, которая призвана остановить всплеск насилия, назвали в честь четырехлетнего мальчика Ледженда Талиферро, которого застрелили в Канзас-Сити 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по США на фоне празднования в стране Дня независимости прокатилась волна вооруженных нападений. Отмечается, что в Чикаго жертвами насилия стали 13 человек, в Нью-Йорке — девять.

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