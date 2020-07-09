Грозный, , 04:49 — REGNUM За убийством в Австрии чеченца стоят «спецслужбы, работающие против России», написал 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», — отметил он.

Кадыров связал убийство блогеров с тем, что они вели нападки на человека, который охраняет «кавказские рубежи России».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в городе Герсдорф-бай-Вин вблизи Вены был убит 42-летний Мамихан Умаров, проживавший в Австрии последние десять лет. Полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве. СМИ также сообщали, что задержанный искал политического убежища.

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