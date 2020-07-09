Хабаровск, , 04:53 — REGNUM В Хабаровском отделении ЛДПР заявили, что не собираются исключать из партии губернатора Сергея Фургала, которого силовики задержали по подозрению в организации нескольких убийств предпринимателей, занимавшихся металлом.

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«Исключать Сергея Фургала не планируется», — цитирует ТАСС представителя координационного совета регионального отделения партии, и. о. координатора отделения Захара Синяговского.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля следственный комитет РФ задержал губернатора Сергея Фургала. Обвинение ещё не предъявлено.