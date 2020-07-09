Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Китай не желает присоединяться к переговорам России и США о контроле над вооружениями, и эту позицию следует уважать, заявил 8 июля российский посол России в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.

«Китайская позиция кристально чиста: Китай не готов присоединяться к переговорам по контролю над вооружению. Мне кажется, мы должны уважать такую позицию», — сказал российский дипломат.

Днём ранее глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун сообщал, что Китай будет готов присоединится к переговорам с Россией и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, если в Вашингтоне согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня, которым обладает Пекин.

Читайте также: В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Китая назвали эффективным диалог с Россией по вопросам безопасности