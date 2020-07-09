Североморск, Мурманская область, , 04:18 — REGNUM В Баренцево море для участия в масштабном сбор-походе Северного флота (СФ) вышли тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба СФ Минобороны РФ.

Корабли, которые составят основу группировки разнородных ударных сил СФ, на этапе её развертывания в Баренцевом море провели учения по подавлению береговых целей артиллерийским огнем.

В масштабных маневрах, начавшихся 7 июля под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, также принимает участие группировка обороны районов базирования и морских коммуникаций, в состав которой были включены корабли различных соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 самолётов и вертолётов, а также береговые ракетно-артиллерийские войска и войска ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, группировки Северного флота (СФ) в Баренцевом море провели противолодочные учения с применением торпед и глубинных бомб. В учениях были задействованы атомные подводные лодки и противолодочные самолёты флота.

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