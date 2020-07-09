Благовещенск, , 04:02 — REGNUM В Амурской области появился второй кандидат на должность мэра Благовещенска. Документы в городскую думу для участия в конкурсе на замещение вакантной должности подал Георгий Белик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

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Второму по счету кандидату на пост градоначальника 36 лет, он коренной житель Благовещенска. Имеет два высших образования — инженер и стратегический менеджмент. Работает директором ООО «Система».

Приём документов от кандидатов завершится 9 июля. А уже 14 июля состоится первый этап конкурса. 23 июля на очередном заседании городской думы депутаты выберут мэра Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, первым документы в думу для участия в конкурсе на замещение должности мэра Благовещенска подал директор МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Сергей Шимко.