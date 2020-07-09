Майами, США, , 03:20 — REGNUM Полиция американского Майами (штат Флорида) задержала экс-губернатора мексиканского штата Чиуауа Сезара Дуарте, сообщает Reuters.

Сообщается, что Дуарте объявлен в розыск в связи с коррупционными преступлениями в Мексике. Мексиканская генпрокуратура отмечает, что задержанный экс-губернатор будет экстрадирован на родину для судебного разбирательства.

При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в январе 2020 года заявил, что Соединенные Штаты согласились на экстрадицию Дуарте. Он также был объявлен в розыск по линии Интерпола.