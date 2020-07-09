Улан-Батор, , 02:47 — REGNUM В Монголии на фоне режима повышенной готовности власти решили праздновать национальный праздник Наадам 11 и 12 июля.

В условиях пандемии оргкомитет утвердил временный порядок организации праздничных мероприятий Наадама-2020. В соответствии с временным порядком организации праздника, борцы, лучники и дети-жокеи, а также другие участники празднования, должны быть предварительно охвачены медицинским осмотром и анкетированием.

Также медицинские работники и организаторы в период проведения мероприятий по празднованию Наадама обязуются обеспечивать регулярный контроль здоровья всех участников, выполняя обязательные санитарно-противоэпидемические меры.

В этом году на территорию, где организуются борьба, соревнование по стрельбе из лука и конные скачки, решено не пускать зрителей и не устанавливать торговые точки и точки общественного питания.

Оргкомитет решил организовать праздник без зрителей, жители Монголии будут смотреть Наадам по телевидению. Из-за пандемии также не будут организованы некоторые официальные мероприятия, такие как государственный прием, церемонии возложения цветов к памятнику полководцу Дамдины Сухбаатара и оказание дани уважения памятнику Чигизхану на главной площади столицы, военный парад в рамках Дня государственного флага, фестиваль «Дээлтэй Монгол».

«Наша страна организует национальный праздник во время пандемии. В связи со сложившейся ситуацией мы в соответствии с рекомендациям ВОЗ, государственной чрезвычайной комиссии и Минздрава не будем пускать людей на территорию, где организуются конные скачки. Не надо ездить в Хуэй долоон худаг. Смотрите праздник по телевидению. Более месяц мы работаем над организацией «Теле наадам», чтобы популяризировать в мире монгольский национальный праздник»,-заявил врио мэра Улан-Батора Жанцангийн Батбаясгалан.

В этом году во избежание массового скопления людей оргкомитет решил организовать основную часть праздника на туристической базе «XIII век», принадлежащей дочерней компании, владельцами которых являются родственники главы страны. Решение вызывало бурю критики со стороны общества.

Туристическая база принадлежит компании «Женко тур бюро», соучредителем которой является КОО «Женко». Последнюю учредил глава Монголии Халтмаагийн Баттулга до того как стать политиком.

Туристическая база находится в 96 км из города Улан-Батор. На ее территории пройдут соревнования по национальной борьбе, церемония открытия.

Главный режиссёр фестиваля с целью создания контента «Монгол наадам» решил одеть полицейских, которые будут стоят на охране порядка, в костюмы древних богатырей.

Отметим, «Наадам» — традиционное монгольское состязание, именуемое также «тремя мужскими играми», является главным национальным праздником монголов. Проводится ежегодно с 10 июля.

Муниципиальные власти назначают дату празднования Наадама в аймаках, таким образом лето для монголов является сезоном отдыха и праздника. А в этом году в связи со сложившейся ситуацией по всей стране Наадам празднуется только 10−12 июля.