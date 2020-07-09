Тегеран, , 10:18 — REGNUM 8 июля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал ирано-китайский договор обычным соглашением между двумя странами, заявив, что иностранные СМИ начали саботировать отношения между Тегераном и Пекином. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отмечая 25-летие соглашения между Ираном и Китаем, Ваези заявил, что это обычный документ, подписанный с целью укрепления отношений. Ссылаясь на путаницу, вызванную социальными сетями, он отметил, что пропаганда поддерживается из-за рубежа.

Комментируя предстоящую встречу глав трех ветвей власти, Ваези подчеркнул, что целью иностранных государств, спонсирующих мировые СМИ, является создание раскола между народом и чиновниками страны.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабиэи заявил, что идея соглашения о сотрудничестве с Китаем постепенно объявлялась с момента ее появления, отметив: «Мы сразу объявили об этом общественности, когда китайское правительство положительно ответило на иранский проект и заявило, что готово к переговорам».

Представитель правительства отметил, что в настоящее время ведутся окончательные переговоры по достижению соглашения с Китаем.