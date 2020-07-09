Нью-Йорк, США, , 02:42 — REGNUM Предложенный Россией проект резолюции о поставках гуманитарной помощи в Сирию через турецкую границу не поддержал Совет Безопасности ООН, сообщается на сайте организации.

Против документа проголосовали семь членов Совбеза, а за его принятие — четыре. Еще четыре государства воздержались. В связи с рядом ограничений, введенных ООН из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, процесс голосования проходил в письменном режиме.

В резолюции Россия предлагала уменьшить количество пропускных пунктов, через которые происходит доставка гумпомощи, до одного — КПП «Баб-эль-Хава».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля РФ и Китай заблокировали проект резолюции Германии и Бельгии о продолжении поставок гуманитарных грузов Сирии.

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