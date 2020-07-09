Хабаровск, , 02:40 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) и ФСБ России по подозрению в организации покушения на убийство, возбуждено уголовное дело. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, Фургал «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей» на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Отмечается, что ранее по многоэпизодному делу в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, были арестованы четверо её активных участников, которым уже были предъявлены обвинения.

В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ продолжаются активные следственные действия. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.