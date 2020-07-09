Новосибирск, , 02:36 — REGNUM Новый министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева представлена коллективу ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне, 8 июля, губернатор региона Андрей Травников назначил Наталью Ярославцеву на эту должность.

«Хочется вернуть былую славу культурной столицы, — сказала Ярославцева, говоря о первоочередных задачах в развитии культуры в регионе. — Нужно, чтобы наших фестивалей, концертов и гастролей наших замечательных творческих коллективов было больше. И чтобы к нам в регион, конечно, приезжали гости».

Среди приоритетов новый министр культуры назвала укрепление финансирования отрасли и усиление кадровой работы.

Отметим, что ранее региональное министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. Он покинул пост в 2019 году. Всё это время обязанности министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков.

Стоит отметить, что Наталья Ярославцева также возглавляла новосибирский минкульт — с 2010 по 2013 год.