Мариб , , 03:26 — REGNUM Йеменского хуситы вечером 8 июля обстреляли город Мариб, являющийся административным центром одноимённой йеменской провинции. Об этом 9 июля сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, на которого ссылается телеканал, запущенный мятежниками снаряд упал на территории жилого района.

О других подробностей произошедшего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля самолёты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли массированные удары по ряду провинций Йемена, контролируемых хуситами, в том числе по некоторым районам столицы Йемена Саны. Отмечается, что в ходе бомбардировок альянсом домов местных жителей в северной провинции Саада погибли двое гражданских и ещё четверо получили ранения.

3 июля военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил, что беспилотники группы успешно атаковали аэропорты и военные базы Саудовской Аравии Наджран и Хамис Мушаит.

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