Севница , , 03:25 — REGNUM В Словении сожгли статую Мелании Трамп, жены американского президента Дональда Трампа. Об этом 8 июля со ссылкой на Брэда Дауни — художника, который заказал изображение Мелании, сообщает агентство Reuters.

Деревянная скульптура первой леди США была подожжена на месте установки, вблизи словенского города Севница, где она выросла. В настоящее время сгоревшая скульптура убрана с места происшествия, полиция ведёт расследование.

Агентство отмечает, что пострадавшая статуя Мелании была с нарочито грубыми чертами вырезана из ствола липы при помощи бензопилы местным скульптором Алешем Жупевцем. Он изобразил её в голубом платье, подобном тому, в котором Мелания присутствовала на инаугурации Трампа.

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