Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Торжественная церемония подписания совместной декларации о дружбе и сотрудничестве между США и Мексикой прошла в Розовом саду Белого дома с участием американского президента Дональда Трампа и мексиканского главы Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, 8 июля передает телеканал Fox News.

При этом американский лидер заявил, что страны имеют отличные отношения и отметил масштабное сотрудничество Вашингтона и Мехико в сферах экономики и безопасности.

Кроме того, по мнению Трампа, важную функцию выполняет новый трехсторонний экономический договор США-Мексика-Канада (USMCA).

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение USMCA, которое заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), было подписано 29 января 2020 года.

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