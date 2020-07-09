Тегеран, , 10:28 — REGNUM 7 июля недавно назначенный аккредитованный посол Ирана в Словакии Аббас Багерпур Ардакани встретился с министром иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой и вручил ей копию своих верительных грамот. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 июля.

В ходе встречи стороны рассмотрели сотрудничество двух государств в различных областях и договорились углублять дружественные и традиционные отношения в целях продвижения общих интересов Ирана и Словакии.

Багерпур Ардакани также представил свои верительные грамоты президенту Австрии Александру Ван дер Беллену на церемонии, состоявшейся на прошлой неделе в австрийском президентском дворце.

Аббас Багерпур Ардакани передал австрийскому президенту дружеское послание президента Ирана Хасана Рухани, выразившего полную готовность иранского правительства к развитию и расширению отношений с Австрией в политической, экономической, культурной областях, основанных на давних исторических отношениях между двумя странами.

Президент Австрии также поприветствовал своего иранского коллегу и выразил готовность к расширению двусторонних отношений.