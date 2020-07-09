Вашингтон, , 01:02 — REGNUM В связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), министерство обороны и все другие заинтересованные ведомства России предпримут все необходимые шаги для защиты национальных интересов. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил 8 июля в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

«Мы считаем, что Вашингтон не проявил политической воли для того, чтобы найти приемлемый для обеих сторон вариант», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что теперь, после выхода США из ДОН, Россия лишается возможности «видеть, что происходит на территории Соединенных Штатов», что со стороны США является «очень серьезным шагом». И он «очень сильно» обеспокоен этими «контрпродуктивными» действиями.

«Я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут, в конечном счёте, необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины», — заявил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация предпримет ответные меры в случае, если права Москвы как участника Договора по открытому небу (ДОН) будут пытаться ограничить. В заявлении МИД РФ, опубликованном 8 июля на сайте ведомства, отмечается, что Россия будет на постоянной основе вести оценку готовности партнёров полноценно выполнять свои обязательства по ДОН.

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