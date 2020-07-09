9 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Остается надеяться на то, что приднестровские парламентарии будут более внимательны и критичны к собственным текстам.

Сергей Артёменко, , 00:57 — REGNUM 7 июля в Верховном Совете Приднестровья состоялось заседание парламентской Комиссии по внешней политике и международным связям. В ее работе принял участие глава МИД ПМР В. Игнатьев, который проинформировал членов Комиссии о ситуации в переговорах. Кроме того, отдельный доклад представил Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (главного механизма в управлении миротворческой операцией), депутат Верховного Совета О. Беляков.

Приднестровье

Как сообщает официальный сайт Верховного Совета ПМР, молдавские военные наблюдатели, участвующие в миротворческом механизме, перестали выполнять свои обязанности по сбору и анализу информации о происходящих событиях на миротворческих постах и на других объектах в Зоне безопасности. По словам О. Белякова, в итоге порядка 17 докладов военных наблюдателей остались не подписанными и не были представлены Объединенному военному командованию (в миротворческой операции, проводимой на берегах Днестра с 1992 года, решения, в особенности по военным вопросам, принимаются консенсусом трех ключевых участников — России, Приднестровья, Молдовы).

Молдавская сторона, используя риторику относительно постов, выставленных приднестровскими властями для борьбы с пандемией коронавируса и воспрепятствования перемещению потенциальных носителей вируса (именно из Молдовы вирус был «завезен» в Приднестровье, и лишь благодаря достаточно жестким ограничительным мерам приднестровским властям удалось сдержать распространение пандемии, и сейчас сравнительная статистика по заболеваемости подтверждает эффективность приднестровского руководства), пытается создать максимум трудностей для миротворческой операции и всячески ограничивает возможности реализации миротворцами своих функций.

Регулярной практикой стали провокационные «визиты» молдавского вице-премьера по «реинтеграции» в сопровождении западных советников на миротворческие посты с тем, чтобы дать миротворцам некие «руководящие указания», на что этих субъектов никто не уполномочивал, а также многочисленные селфи на фоне миротворческой инфраструктуры — молдавским чиновникам и их кураторам не хватает разве что бронежилетов для душещипательных текстов типа «пишу я из горящего танка… останавливаем очередной этап российско-приднестровской агрессии».

Естественно, что реакция на подобные провокации в вопросах поддержания мира не могла быть постоянно сдержанно-нейтральной, тем более что в Кишиневе привыкли любую приднестровскую сдержанность воспринимать как слабость. Молдавские провокаторы явно рассчитывают на то, что миротворцы не станут терпеть навязчивых «фотографов», и на то, что они получат повод для дальнейшей агрессивной деятельности по слому миротворческого формата.

Поэтому депутаты приднестровского парламента, заслушав главу МИД ПМР и Сопредседателя ОКК от ПМР, приняли решение выразить озабоченность по данному вопросу и предостеречь «дестабилизаторов» от продолжения подобных действий. Но, к сожалению, или ограниченность времени для подготовки к реагированию на уровне всего парламента была слишком серьезной, или были какие-то другие причины… Факт остается фактом: с такой реакцией депутаты явно поспешили.

В ходе пленарного заседания Верховного Совета ПМР 8 июля было принято Постановление Верховного Совета, которым было утверждено «Заявление Верховного Совета ПМР в связи с нагнетанием Республикой Молдова напряженности в Зоне безопасности».

Как следует из наименования Заявления, его рамки ограничены ситуацией в Зоне безопасности (т.е. в миротворческом механизме). Однако в таком случае непонятно, почему в Постановлении об утверждении этого Заявления Верховный Совет постановляет «направить данное заявление в адрес международных участников переговорного процесса в формате «5+2». Возникает главный вопрос: а вдруг США и ЕС «услышат» приднестровских депутатов и согласятся провести консультации по этому вопросу?

Парадокс ситуации состоит в том, что формат «5+2» является политическим (выделено мной — С.А.) и не предполагает обсуждения миротворческой проблематики. Более того, на данном этапе повестка формата «5+2» ограничена двумя «корзинами» из трех «корзин» переговорной повестки (согласие на такую «разбивку» по «корзинам» приднестровские власти опрометчиво дали в 2012 г., в период президентства Е. Шевчука, и пока ситуация не изменилась), а миротворческая тема не входит в эти корзины.

Согласно ранее регулярно озвучивавшейся позиции приднестровского руководства, включая Президента ПМР В. Красносельского, для дискуссий по миротворческой проблематике существует формат самой операции, т. е. Объединенная контрольная комиссия, где и должны решаться вопросы функционирования миротворческого процесса. Более глобальные вопросы в области миротворчества должны обсуждаться на высшем уровне, с участием высшего политического руководства России, Приднестровья, Молдавии (как это было сделано, к примеру, при подписании Совместного заявления Президентов РФ, ПМР и РМ в марте 2009 г.). Ни США, ни ЕС как наблюдатели в формате «5+2» не должны иметь отношения к миротворческой теме, в связи с чем возникает вопрос: зачем именно к этому их призывают?

Кроме того, вызывает большое недоумение используемая в Заявлении ВС ПМР и Постановлении о его утверждении терминология: документ предлагается направить международным (курсив мой — С.А.) участникам формата «5+2». Смысл этого месседжа понятен: депутаты пытаются исключить из адресатов Заявления молдавские власти (это подтверждается тем, что в последнем абзаце Заявления «международных» участников призывают повлиять на молдавские власти). Но с каких пор для приднестровской стороны Молдавия стала немеждународным (курсив мой — С.А.) участником данного формата? Используемый в Заявлении подход является «калькой» с молдавского: именно Кишинев разделяет участников формата «5+2» на «международных» (РФ, Украина, ОБСЕ, ЕС, США) и «немеждународных» (Молдавия и Приднестровье). Разделяя в тексте такой подход молдавской стороны, приднестровская сторона заставляет в таком случае обратить внимание на противоречия со своей же собственной ранее озвученной позицией.

Если бы в Заявлении действительно стремились отделить Кишинев от других участников формата «5+2», то гораздо уместнее было бы перечислить их полные наименование с указанием переговорного статуса (посредников, гарантов и наблюдателей), в том числе в контексте того, что важнейшие гарантийные функции Российской Федерации сосредоточены именно в миротворческом механизме.

В целом сам круг субъектов, которым Верховный Совет ПМР направляет данное Заявление, тоже вызывает вопросы. Или это заявление надо было распространять в формате UrbietOrbi, или же подходить к этому вопросу с более продуманных позиций. К примеру, в самом Заявлении содержится прямой призыв к молдавской стороне, но в Постановлении указано, что само Заявление будет направлено только «международным» участникам формата «5+2», т. е. без Кишинева.

Кроме того, неясно, почему Верховный Совет ограничивает направление документа только «международным» участникам «5+2». Непонятно, почему не направить данное обращение в институты ООН, тем более что приднестровские власти декларируют намерение расширять взаимодействие с данной организацией. Есть и другие институты: парламентские ассамблеи СНГ, ОБСЕ, СЕ и др., и в этом плане можно было бы обратиться к России с просьбой оказать содействие в распространении принятого Заявления в данных структурах. Не менее или даже более заслуживали того, чтобы стать отдельными адресатами Заявления, обе палаты Федерального Собрания России, а приднестровские депутаты могли бы «щегольнуть» знанием нового наименования верхней палаты.

Коль скоро Верховный Совет и ПМР в целом используют такой мощный политический инструмент, как заявление всего парламента, то вряд ли был смысл ограничивать круг его адресатов «международными» участниками одного из форматов по молдо-приднестровскому урегулированию. Надо опасаться не того, что не прочитают, а того, что могут упрекнуть в том, что ничего не сделали для прочтения.

Дискуссионным выглядит вопрос о целесообразности (по крайней мере, политической) именовать миротворческую операцию «трехсторонней», хотя в военном компоненте действительно участвуют только Россия, Приднестровье и Молдавия. С политической точки зрения такой подход тоже в некоторой степени соответствует позиции Молдовы и Запада, требующих «интернационализации» миротворческой операции. В этом плане было бы полезным напомнить об участии в миротворческом механизме Украины и ОБСЕ (что уже говорит о достаточно широком формате реализации миротворческой миссии и достаточности международного присутствия), но при этом сослаться на те международно-правовые рамки, которые установлены, к примеру, для ОБСЕ и которые Кишинев и ОБСЕ-шники всячески пытаются по факту расширить.

Есть вопросы по стилистическому оформлению Заявления. Из восьми его абзацев два начинаются словами «Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает», еще — словами «Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики выражает», по одному разу «Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики» «предостерегает», «подчеркивает» и «констатирует», и лишь один из восьми абзацев начинается с того, что «Приднестровье призывает молдавскую сторону».

Русский язык, даже в его политико-бюрократическом преломлении содержит достаточной богатый инструментарий, чтобы избегать тавтологии в начале каждого абзаца — ведь есть синонимичные конструкции типа «Приднестровский парламент» или «Консолидированная позиция Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики состоит…». Или еще что-то не менее тяжеловесное, но при этом свидетельствующее о стабильности и политической монументальности.

Хотелось бы повторить:

Заявление, принятое Верховным Советом Приднестровья, — своевременный и нужный документ, верный по своей сути. Вряд ли можно спорить с тем, что деятельность молдавских чиновников носит провокационный характер с элементами «политического туризма», как и с тем, что миротворческая операция, проводимая при ведущей роли России, доказала свою эффективность и заслуживает всемерной поддержки. Справедливым является и тезис об ответственности «инициаторов и исполнителей провокаций» из Молдовы, которые рискуют жизнями людей во имя сиюминутных политических амбиций. Требовала реакции и настойчивая активность Кишинева в том, чтобы использовать фактор пандемии для блокирования миротворческих механизмов.

Но ряд приведенных выше недочетов снижает качество этого документа, тем более что эти недочеты — из разряда «невынужденных ошибок», их можно было бы легко избежать даже в условиях ограниченного времени. Если бы к подготовке документа подошли более тщательно и постарались его разработать действительно совместными усилиями профильных ведомств и парламентариев.

Тем более странными выглядят эти «недочеты» в ситуации, когда в состав парламентской комиссии по внешней политики входят такие уважаемые государственные и общественные деятели Приднестровья, известные далеко за пределами Приднестровья, как Председатель комиссии, Заместитель Председателя ВС ПМР Г. Антюфеева, Сопредседатель ОКК от ПМР О. Беляков, депутат Верховного Совета А. Сафонов и другие. Да и спикер приднестровского парламента А. Коршунов имеет большой опыт международных контактов и написания различных документов.

Приднестровским депутатам пора становиться активнее и последовательнее в отстаивании собственной позиции. Консолидированная позиция органов государственной власти ПМР хороша не тем, что позиция той или иной авторитетной структуры принимается в качестве аксиомы и нередактируемой истины, а тем, что она становится именно продуктом совместного творчества и заблаговременного «вытаскивания» разных «заноз», которым не должно быть места в итоговом тексте.

Кроме того, выработка общей политической позиции должна предполагать минимальный набор общеизвестных политических приемов и средств — к примеру, открытую дискуссию «радикалов» и «умеренных», трудный поиск компромиссов и, как следствие, нахождение разумного компромисса в интересах региональной стабильности и безопасности. Странно, что приходится говорить об этом публично, в связи с чем остается надеяться на то, что приднестровские парламентарии будут более внимательны и критичны к собственным текстам.