Вашингтон, 9 июля 2020, 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты утратили право требовать введения международных санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил 8 июля российский посол России в США Анатолий Антонов.
«США вышли из СВПД. Это означает, что у Соединенных Штатов нет никакого права запускать или начинать реализовывать положения резолюции СБ ООН №2231», — сказал российский дипломат в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.
Антонов добавил, что Россия будет противодействовать любым попыткам США вернуть международные санкции против Ирана.
Ранее в Тегеране объявили, что будущее правительство США понесёт ответственность за действия своего предшественника — президента США Дональда Трампа, объявившего о выходе из СВПД.
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