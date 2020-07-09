Абуджа, , 00:28 — REGNUM Террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военнослужащих армии Нигерии в штате Борно на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в нигерийских вооруженных силах.

«Доблестные войска обошли с фланга и обрушили на преступников сокрушительную огневую мощь, вынуждая их отступать в беспорядке», — заявил представитель ВС Нигерии.

В результате перестрелки были убиты 17 террористов. Среди нигерийских военнослужащих погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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