Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, сообщает 8 июля мексиканское издание Albuquerque Journal.

При этом отмечено, что это первый визит Обрадора в Белый дом и первая встреча с Трампом.

Уточняется, что эта встреча была организована в честь вступившего в силу 1 июля нового торгового договора между США, Мексикой и Канадой, который заменил Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Кроме того, издание подчеркивает, что в случае переизбрания Трампа президентом США в ноябре 2020 года президент Мексики рассчитывает на союзнические отношения двух стран.

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