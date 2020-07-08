Пхеньян, , 23:52 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике и принял участие в церемонии, посвященной памяти покойного основателя и высшего руководителя страны Ким Ир Сена, сообщает 8 июля Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ознаменование 26-й годовщины со дня кончины первого лидера КНДР, Ким Чен Ын возложил в Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Действующего лидера страны сопровождали первый заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рэн Хэ, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Бон Дю, премьер-министр Ким Чжэ Рен и другие официальные лица.

Отметим, что на фоне слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына, распространяемых западными СМИ, каждое появление лидера перед согражданами и журналистами вызывает повышенный интерес.