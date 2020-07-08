Генуя, Италия, , 23:50 — REGNUM Группа Benetton не получит в управление новый генэузский виадук, построенный на месте рухнувшего моста Моранди, обещание правящей в Италии популистской партии «Движение 5 звезд» будет выполнено, заявил журналистам в среду, 8 июля, экс-лидер партии, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Вопрос будет во всех подробностях рассмотрен правительством, будет принято взвешенное решение, отметил в свою очередь премьер-министр Джузеппе Конте.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели подтвердила журналистам, что управлять отрезком платной дороги в Генуе, частью которой является новый виадук, построенный вместо рухнувшего моста Моранди, будет та же компания Autostrade (входит в групу Benetton), что управляла мостом и в момент его обрушения. Сообщение вызвало скандал в Италии.

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