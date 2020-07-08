Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Американская социальная сеть Facebook ликвидировала сеть аккаунтов, связанных с другом президента США Дональда Трампа — Роджером Стоуном. Об этом сообщает пресс-служба администрации соцсети.

Стоун — друг и бывший неформальный советник Трампа. Facebook выяснила, что с ним связаны более 100 аккаунтов в соцсети, которые активны с выборов 2016 года. Facebook удалила их за «скоординированную неаутентичную деятельность».

Уточняется, что, по данным соцсети, Стоун использовал фальшивые аккаунты и другие средства манипуляции на платформе. С помощью своих аккаунтов он привлекал внимание к некоторым заявлениям WikiLeaks.

При этом вместе с подставными аккаунтами также были удалены и личные аккаунты Стоуна в Facebook и Instagram.

Напомним, что Стоун был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за воспрепятствование суду. Вскоре он должен начать отбывать наказание.