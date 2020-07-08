Москва, , 22:44 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что вакцинация граждан против коронавируса будет совершенно добровольной. Об этом он сказал сегодня, 8 июля, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, сейчас в России идет усиленная работа над почти двумя десятками вакцин против коронавируса. Это уже отобранные перспективные вакцины.

«Те (вакцины — ИА REGNUM), которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа», — сказал министр.

Он подчеркнул, что каждый гражданин России может самостоятельно решить, нужно ли ему прививаться против новой коронавирусной инфекции.

«Вакцинация будет добровольно», — сказал министр.

Он напомнил, что вакцинация в России всегда добровольная.