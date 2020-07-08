Минск, , 22:40 — REGNUM В Белоруссии 3 августа планируется «пробная общенациональная забастовка» продолжительностью 2,5 часа. Об этом 7 июля сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

Примечательно, что в белорусских СМИ, как государственных, так и оппозиционных, какой-либо внятной информации об этой забастовке нет.

Однако генеральная прокуратуру Белоруссии опубликовала призыв к гражданам республики ни в коем случае не участвовать в этой забастовке и раскрыла подробности готовящегося мероприятия.

Оказывается, к забастовке призывают в неких белорусских телеграм-каналах. Это будет «пробная общенациональная забастовка» продолжительностью 2,5 часа. Требования бастующих — «освобождение политических заключенных», а также обеспечении «справедливости избирательного процесса».

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, намеревается вновь переизбраться. Его главный соперник — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, брошен в тюрьму КГБ по надуманным обвинениям.