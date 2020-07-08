Улан-Батор, , 22:31 — REGNUM В Монголии 8 июля сформирован новый состав правительства. Во время обсуждения кандидатов члены парламента задали канджидадатм ряд вопросов об их будущей должности.

В ходе обсуждения член парламента Тогмидын Доржханд спросил у кандидата на должность главы МИД Нямцэрэнгийн Энхтайвана о том, что вступит ли Монголия в ШОС и какой политики будет придерживаться.

«После назначения на пост министра иностранных дел планирую учредить отдел по вопросам ШОС при Министерства иностранных дел. В последний раз, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время своего участия в саммите ШОС заявил, что будет изучать вопрос, связанный с увеличением участия Монголии в ШОС. Мы изучаем эту тему», — заявил Нямцэрэнгийн Энхтайван.

Отметим, в Монголии 24 июня прошли очередные парламентские выборы, по итогам которых сформирован новый парламент с 76 членами. А сегодня, 8 июля премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух сформировал состав своего правительства. В состав нового правительства входят 14 министерства и 17 министра. Учреждено новое министерство — Министерство культуры.

Напомним, Монголия стала государством — наблюдателем ШОС в 2004 году. А в 2018 году президент Халтмаагийн Баттулга выступил с инициативой о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Во время экономического форума, проходившего с 21 по 22 мая 2018 года, президент отметил, что Монголия намерена повысить свой статус в ШОС. Президент Монголии считает, что вступление в организацию позитивно повлияет на экономику и создать дополнительные предпосылки для продвижения новых масштабных проектов.