Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что американские власти намереваются лишить правительство Китайской Народной Республики доступа к частной информации американских граждан через телекоммуникационные и социальные сети. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает Reuters.

По словам госсекретаря Помпео, власти Китая в своих целях используют информацию о гражданах США, которые так или иначе попадают в сеть. Администрация президента Дональда Трампа намерена защитить данные американских граждан от Китая.

Напомним, что политика США в отношении Китая все более ужесточается. Вашингтон уже перешел к введению санкций против китайских чиновников, не говоря уже о развязанной американской стороной торговой войне.