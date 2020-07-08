Ямусукро, , 22:17 — REGNUM Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали скончался в возрасте 61 года. Об этом сегодня, 8 июля, объявил президент этой африканской республики Алассан Уаттара.

По словам Уаттары, Кулибали почувствовал недомогание во время заседания правительства. Он был срочно госпитализирован, но, к сожалению, скончался в больнице. Причина смерти не уточняется.

Известно, что Кулибали стал премьер-министром Кот-д'Ивуара в январе 2017 года.

Примечательно, что Кулибали был выдвинут кандидатом на президентских выборах в Кот-д'Ивуаре, которые должны пройти в октябре 2020 года.