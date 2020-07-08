Москва, , 22:12 — REGNUM Российские военные заявили, что в Сирийской Арабской Республике вновь готовится провокация с химическим оружием. Об этом сегодня, 8 июля, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он рассказал, что по данным российской разведки, боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе в Сирии, чтобы обвинить законные сирийские власти в применении химического оружия.

«По информации, полученной центром по примирению враждующих сторон от местного населения, боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия», — рассказал контр-адмирал Щербицкий.

Он добавил, что боевики уже изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Устройства готовились в лаборатории боевиков городе Сармада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии террористы, так или иначе контролируемые западными спецслужбами, уже не раз осуществляли провокации с химическим оружием с целью обвинить официальный Дамаск в его использовании. Каждый раз Запад после таких провокаций усиливал санкции против Сирии, а иногда и производил ракетные обстрелы объектов Вооруженных сил Сирии.