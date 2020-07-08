Белград, , 21:59 — REGNUM За насилие, которое 7 июля вечером творилось на улицах Белграда, ответственность несет в том числе и сербский оппозиционный политик Младжан Джорджевич — «проводник интересов тех российских политических сил, которые Путин презирает». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал 8 июля заместитель мэра Белграда Горан Весич.

«Вчера вечером хулиганы Драгана Джиласа и правые экстремисты Срджана Ного реализовали план Младжана Джорджевича и попытались провести государственный переворот. Так как они не смогли войти в парламент Сербии в результате выборов, они решили сделать это насильственным путем. Эпилог их бесчинств — обезображенный город и ущерб, который оценивается в несколько сотен тысяч евро», — написал Весич.

Пока на улицах Белграда в ночь на 8 июля шли столкновения демонстрантов и полиции, в соцсетях стали множиться комментарии о том, что за происходящим стоят Млаждан Джорджевич и российские спецслужбы.

«Хаос перед парламентом организовали российские службы перед встречей с Макроном (президент Сербии Александр Вучич 7 июля заявил о планах встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном ради обсуждения косовского вопроса — ИА REGNUM). Еще не хватает, чтобы Младжан Джорджевич в 2022 году стал президентом, и чтобы Сербия стала губернией», — написал в «Твиттере» пользователь Душан Вуйович.

ИА REGNUM обратилось к Младжану Джорджевичу с просьбой прокомментировать обвинения в свой адрес.

«Организатором вчерашних событий, если таковой существует, может быть только президент Сербии Александр Вучич, который своими непродуманными мерами поставил все население под угрозу инфицирования коронавирусом ради проведения выборов. Теперь он пытается взвалить на народ ответственность за рост заболеваемости, чему способствовало в том числе проведение голосования в разгар эпидемии, а также футбольные матчи. Вчерашние события никто не организовывал, это была спонтанная реакция граждан на диктатуру Александра Вучича, на его действия, которые привели к обеднению населения, на его предательство Косово и Метохии и на деятельность так называемого кризисного штаба, в состав которого входят одни врачи-подхалимы, которые безоговорочно выполняют приказы своего шефа.

Что касается обвинений в мой адрес и утверждений о том, как я якобы стою за протестами и сотрудничаю с определенными кругами в России — это старая шизоидная матрица, которую Вучич использует уже годами. Он постоянно рассказывает западным партнерам о том, что за протестами в Сербии стоит Россия, и что Москва поддерживает сербскую оппозицию. А русским говорит, что протесты организует ЦРУ по модели так называемого майдана. Заместитель мэра Белграда Горан Весич — это рупор Александра Вучича, и если он говорит, что я сотрудничаю с русскими, с уверенностью можно сказать, что именно Вучич приказал об этом заявить. Это не первый раз, когда Вучич отрыто обвиняет Россию в том, что она стоит за подобными событиями.

Также я хотел бы отметить, что вчера мы были свидетели одного позорного инцидента. Камеры засняли одну госпожу из России, которая проходила мимо парламента Сербии и которую полицейский ударил дубинкой по голове. Примечательно, что во время пресс-конференции 8 июля журналисты неоднократно задавали Вучичу вопросы о «русском следе» в событиях предыдущей ночи. Он эти слухи не подтвердил и не опроверг. Но когда речь шла о чрезмерном применении силы со стороны сотрудников полиции, Вучич сказал, что они били только тех, кто их упорно провоцировал. И упомянул трех парней на скамейке в парке, которых полиция избила когда они пили пиво, и российскую гражданку. По словам президента Сербии, существуют доказательства того, что в события вмешались «агентуры стран региона», а о российском следе «можно будет говорить потом, после дополнительного анализа».

Мы были свидетелями просто беспрецедентного поведения полиции, которая избивала сербскую молодёжь, вышедшую на улицы, чтобы защищать свое достоинство, защищать Косово и Метохию. Это лишь демонстрирует, на что Вучич готов только для того, чтобы оправдать свои действия по отношению к южному сербскому краю. Позорно то, что он готов впутать в это и Россию, которая тут ни при чем.

Хотел бы также добавить, что я являюсь заместителем генерального секретаря «Ассамблеи народов Евразии», которая зарегистрирована в Москве. Генеральным секретарем организации является Андрей Бельянинов — председатель правления Евразийского банка развития. В России я поддерживаю контакты с депутатами Госдумы, с авторитетными историками-балканистами. Если это те люди, которых Владимир Путин презирает, тогда мне нечего добавить», — рассказал Младжан Джорджевич ИА REGNUM.