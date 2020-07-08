Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что инициатива курируется на уровне Госдепа. Советники Трампа ее поддерживают, но в Белом доме нет единства по данному вопросу.

Некоторые члены администрации считают, что такой шаг только подорвет стабильность банков Гонконга и ряда банков США, но никак не повлияет на Китай.

Напомним, что власти Китая были вынуждены принять поправки к закону о национальной безопасности, так как протестующие в Гонконге перешли всякие границы, более того их уже особо не скрываясь поддерживали западные спецслужбы.

В ответ Запад обвинил Китай в нарушениях принципа «Одна страна — две системы», на условиях соблюдения которого по крайней мере до 2047 года, Гонконг был возвращен Китаю Великобританией.