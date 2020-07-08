Вильнюс, , 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.

«С учетом рекомендаций МИД комиссия решила остановить ретрансляцию на территории Литвы пяти программ RT», — сказал Мартишюс.

Данное решение вступит в силу 9 июля, когда его обнародуют на официальном сайте комиссии.

Также Мартишюс добавил, что на заседание комиссии, где данное решение принималось, представители группы RT приглашены не были, так как речь не идет о каких-либо нарушениях, просто Литва выполняет решение Совета ЕС о «санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева».

Под запрет попадают сам канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Ранее аналогичное решение было принято в Латвии.