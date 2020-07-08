Курск, , 21:22 — REGNUM В Курской области вспышка коронавируса зафиксирована в администрации Касторенского района, сообщил 8 июля портал «Секунда».

Положи тельные тесты на коронавирус подтверждены у заместителя главы районной администрации Николая Барабанщикова, управляющей делами Натальи Утицких и у председателя территориальной избирательной комиссии.

Николай Барабанщиков госпитализирован, Наталья Утицких получает лечение на дому. По словам заместителя главы администрации Касторенского района по социальной политике Нины Голубевой, чиновники с прошлой недели не выходили на работу, контактировавшие с ними лица также перешли на удалённый режим.

На карантине с подозрением на коронавирус также находятся семь членов избирательной комиссии.

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