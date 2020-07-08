Белград, , 22:51 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович 8 июля заявил, что в ходе протесте граждан 7 июля в Белграде были ранены 43 полицейских. Министр подчеркнул, что нападение на офицеров полиции, которые ежедневно заботятся о безопасности граждан, неприемлемы и не должны встречать толерантное отношение.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, протесты вспыхнули стихийно после того, как президент Сербии Александр Вучич сообщил о предстоящем комендантском часе, который продлится с вечера пятницы и до утра понедельника. К такой мере было решено прибегнуть в связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусом. Протестующие попытались прорваться в здание Народной скупщины (парламента). Чтобы сдержать толпу, полицейские использовали слезоточивый газ.

Протестующие разошлись по домам только в полвторого ночью.

Вучич заявил, что с 7 июля массовые собрания людей будут ограничены — не боле пяти человек.

Всего в Сербии зарегистрировано почти 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 330 пациентов с COVID-19.

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