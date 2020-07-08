Приштина, , 22:50 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи вечером 8 июля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook обращение к согражданам, в котором сообщил, что уже в понедельник он отправится в Гаагу для дачи показаний Специальному трибуналу по Косово.

Читайте полный текст обращения Тачи:

Уважаемые граждане Республики Косово, в последние два десятилетия многие участники УЧК (алб. Освободительной армии Косово) столкнулись с международным правосудием УНМИК (администрация ООН в Косово), Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, Евлекса (юридической миссии ЕС в Косово) и правосудием отдельных стран. Косово, будучи жертвой, все равно сотрудничало с органами правосудия при расследовании обвинений в совершении военных преступлений. В последние два года многие бывшие соратники отправлялись для дачи показаний Специализированным палатам, как внутри страны, так и вне ее.

Уважаемые граждане республики Косово, позвольте мне разделить с вами новость о том, что уже в понедельник я отправлюсь в Гаагу в связи с получением приглашения Специальной прокуратуры на дачу показаний. До тех пор, пока мои соратники и я с достоинством и единством встречаем обвинения международного правосудия, я приглашаю всех вас объединиться, для того, чтобы справиться с вызовами, с которыми сталкивается страна. Гражданское единство, межэтническое добрососедство, институциональная стабильность и доверие к институтам необходимы для того, чтобы Косово добилось цели — стать страной-участницей НАТО, европейского союза и сохранить вечную дружбу с Соединенными Штатами Америки. Благодарю вас за вашу поддержку! Бог да благословит Косово! ХТ

Напомним, 24 июня бывшему лидеру УЧК Тачи и его соратнику и преемнику на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели было предъявлено обвинение в убийстве свыше ста человек, военных преступлениях, пытках и устранении политических соперников.

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