Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Несмотря на непрекращающиеся попытки госсекретаря США Майка Помпео поссорить Европу с Китаем, «разоблачив ужасные планы Пекина», что-то ничего у него не получается. О том, почему США становится всё сложнее транслировать свои команды разбредающимся в разные стороны сателлитам, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Майк Помпео

Евросоюз поступает с американскими предостережениями по поводу китайского коварства по принципу «слушали и кушали». Кивая и хлопая транслирующему антикитайские ужастики Майку Помпео, евросоюзовцы не забывают договариваться с Китаем об увеличении торгового грузооборота и прочих взаимных инвестиций. И хотя стоит признать, что китайские проекты в Европе (как и российские) в своем продвижении пробиваются через серьезные препоны, они все-таки медленно, но развиваются.

Самое обидное для США заключается в том, что помимо спесивых европейцев так же начинают поступать и страны дальневосточного региона, где Вашингтон и Токио как раз задумали строительство антикитайского» восточного НАТО». Но планы планами, а даже Австралия и Индия не проявляют горячего желания поугрожать Китаю. Американское влияние, ослабнув на западных и восточных границах Евразии, начинает потихонечку чахнуть и в глубине самого важного континента планеты — Евразии.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Взаимодействие России и Китая меняет мир к лучшему».