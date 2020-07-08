Тирана, 8 июля 2020, 22:50 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 июля представила депутатам Европарламента приоритетные направления деятельности Германии на посту председательницы Совета ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в числе таких приоритетов будет открытие первых глав переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС до конца 2020 года.
Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия представила проект рамок переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз.
Также в списке приоритетных направлений оказались политика в отношении России, Китая и африканских государств, а также борьба с дезинформацией и миграционная политика.
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