Тирана, , 22:50 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 июля представила депутатам Европарламента приоритетные направления деятельности Германии на посту председательницы Совета ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в числе таких приоритетов будет открытие первых глав переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС до конца 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия представила проект рамок переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз.

Также в списке приоритетных направлений оказались политика в отношении России, Китая и африканских государств, а также борьба с дезинформацией и миграционная политика.

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